'Per sempre nella famiglia Star Wars': Lucasfilm dice addio a Carl Weathers

Dopo la morte di Carl Weathers, avvenuta qualche giorno fa, diversi amici e colleghi hanno omaggiato il grande attore attraverso i social, ricordando il suo prezioso lascito artistico e umano.

Weathers negli ultimi anni ha fatto parte dell'universo di Star Wars: l'attore ha interpretato il personaggio di Greef Karga nella serie Disney+ The Mandalorian. Lucasfilm ha omaggiato l'attore con un breve e sentito tributo attraverso un post su X: "Carl Weathers, per sempre un membro della famiglia Lucasfilm, è morto questo giovedì. Aveva 76 anni". Il post rimanda al commosso ricordo di Jon Favreu, autore di The Mandalorian: "Questa perdita mi spezza il cuore. È stato il mio eroe di infanzia, sono stato fortunato a incontrarlo e ho anche avuto la straordinaria fortuna di lavorarci insieme. Aveva l'energia e la curiosità di un giovane, unita alla saggezza che derivava dalla sua vita intensa e dalla sua carriera. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi innumerevoli fan".

In questi giorni molte altre star hanno ricordato l'Apollo Creed di Rocky: tra queste spicca il tenero omaggio di Adam Sandler, con cui ha condiviso il set della commedia sportiva Un tipo imprevedibile, ma soprattutto i due tributi di Arnold Schwarzenneger e Sylvester Stallone. "Ieri abbiamo perso una leggenda. La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers. Resta al potere e continua a dare pugni" ha scritto Stallone nella didascalia del videomessaggio su Instagram. "Non sarei mai riuscito a fare tutto quello che sono riuscito a realizzare in Rocky senza di lui. Era eccezionale: la sua voce, la sua forza, la sua abilità atletica, ma soprattutto il suo cuore e la sua anima. È una perdita terribile" ricorda Stallone, visibilmente commosso.