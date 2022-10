Families Like Ours, ci siamo: cast stellare per la Serie Tv di Vinterberg!

Dopo il successo degli ultimi anni con "Another Round", "The Hunt" e "Kursk", Thomas Vinterberg torna ad emozionarci con una nuova miniserie, nonché suo debutto in TV. Il regista è pronto a conquistare anche i piccoli schermi, e ad accompagnarlo saranno dei volti a dir poco familiari!

Non neghiamolo, le dichiarazioni di Vinterberg sul remake di Un Altro Giro ci hanno tenuto non poco sulle spine. La possibilità dell’entrata in scena di una stella hollywoodiana come Leonardo di Caprio non è di certo passata inosservata. A rubargli la scena, però, è l’annuncio di una nuova serie Tv, prodotta da Zentropa Entertainments: Families Like Ours.

Ci siamo. La produzione della serie è iniziata, e il cast è stato finalmente annunciato. Scopriamolo insieme.

Se avete visto Another Round, ricorderete Magnus Millang e Albert Rudbeck Lindhardt, rispettivamente nei ruoli di Nikolaj e Sebastian. Ma non sono gli unici a tornare: li affiancheranno Thomas Bo Larsen (The Hunt) e Nikolaj Lie Kaas (The Killing). Il resto del cast è composto da: Paprika Steen (The First Lady), Helene Reingaard Neumann (Borgen-Il Potere), Esben Smed (The Kindness of Strangers) e Amaryllis April August (nel suo attesissimo debutto).

Ma di cosa parla Families Like Ours?

La protagonista è una certa Laura, e lo sfondo è la Danimarca (nonché terra natia del regista). E' estate e il clima generale sembra tranquillo. A tradire la pace sarà, però, un'inondazione che costringerà i danesi ad evacuare. I più abbienti avranno la possibilità di migrare verso terre serene e tranquille, mentre il resto della popolazione sarà costretto a seguire un programma finanziato dal governo, che tuttavia li costringerà a dividersi e a vivere in posti ostili.

La miniserie affronterà temi come i disastri ambientali e le ripercussioni psicologiche dei medesimi. Un argomento estremamente attuale, trattato con occhio empatico, a detta del produttore Ron Halpern (La Talpa, Paddington, Non-stop e molti altri).

Per scoprire di più sul regista e sulle sue ultime genialate, vi invito a leggere la recensione Un Altro Giro, che vede come protagonista quel mostro di talento di Madds Mikkelsen.