Una famosa e acclamata serie tv HBO è tornata a sorpresa: guardate il teaser del sequel

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durs è stato un vero e proprio caso mediatico nel 2015, anno di pubblicazione della docuserie capace di sconvolgere il mondo e di far parlare di sé nel corso del tempo. HBO, a nove anni di distanza, ha annunciato di essere pronta a una seconda parte pronta a debuttare domenica 21 aprile 2024.

Dopo aver riportato la notizia dell’uscita di due nuove serie true crime dal produttore di Dick Wolf, torniamo ad occuparci di storie reali per condividere l’annuncio di un secondo capitolo relativo alla sconvolgente serie trasmessa in Italia da Sky a metà dello scorso decennio.

Lo show, per cui l'appellativo di sconvolgente risulta quantomai appropriato, aveva avuto la fortuna ed il merito di diventare di rilevanza storica dopo che, in maniera certamente inedita, fosse riuscito a fornire delle prove per una serie di omicidi rimasti fino a quel momento irrisolti.

Dopo l’arresto di Robert Durst a seguito di quanto dichiarato dallo stesso imprenditore nell’ultimo episodio del documentario e la morte dello stesso nel gennaio 2022, HBO ha quindi presentato una seconda serie sull’argomento pubblicandone al contempo il teaser trailer: “The Jinx - Part Two è una nuova continuazione in sei episodi dell’innovativa docuserie di Andrew Jarecki, vincitrice di un Emmy, che ha debuttato su HBO nel 2015. Nella seconda parte, i registi proseguono le indagini per i successivi otto anni, rivelando materiale nascosto, le telefonate in carcere di Durst e le interviste a testimoni che finora non si erano fatti avanti”.

In attesa di capire se e quando avremo la possibilità di vedere il prodotto di queste nuove ricerche anche in Italia, vi lasciamo al video promozionale della seconda parte e alla nostra recensione di The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst.

