Questa famosa serie Netflix torna in Top 10 grazie alla nuova stagione

La consueta Top 10 dei prodotti più visti su Netflix durante la settimana è un buon metro di riferimento se vogliamo testare il successo di un determinato prodotto già all'indomani della sua uscita in streaming. Dimostra che gli abbonati si sono fiondati subito su quel particolare show e ora una celebre serie è tornata con la nuova stagione in Top.

La quarta e ultima stagione di Sex Education è arrivata su Netflix la scorsa settimana. Non deve sorprendere che la serie sia stata uno dei titoli più importanti della classifica delle serie di Netflix più viste nei giorni successivi.

L'edizione di martedì della Top 10 degli show televisivi di Netflix vede Sex Education in terza posizione assoluta. La serie precede nella classifica un documentario di cronaca nera e il reality Love Is Blind. I prodotti reality e true crime tendono a ottenere buoni risultati nella maggior parte dei casi, quindi essere la prima serie fiction è sicuramente una vittoria per Sex Education.

Inoltre, dopo il successo delle scorse settimane, One Piece è scivolato in ottava posizione. L'hype si è ovviamente un po' sgonfiato ma questo non ha impedito ai fan di parlarne ancora sui social, dato il recente annuncio della Stagione 2 di One Piece.

Di seguito la sinossi di Sex Education 4 qualora non aveste ancora cominciato la visione: Dopo la chiusura della Moordale Secondary, Otis ed Eric devono affrontare una nuova sfida: il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso per la creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega di non essere di nuovo un perdente.

Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale: pensavano di essere progressisti, ma questo nuovo college è di un altro livello. C'è lo yoga quotidiano nel giardino comune, una forte atmosfera di sostenibilità e un gruppo di ragazzi che sono popolari perché... gentili?!

Viv è totalmente conquistata dall'approccio non competitivo e guidato dagli studenti, mentre Jackson sta ancora lottando per dimenticare Cal. Aimee prova a fare qualcosa di nuovo prendendo un diploma di arte e Adam si chiede se l'istruzione tradizionale sia adatta a lui. Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, dove insegna l'autore di culto Thomas Molloy. Otis soffre per lei, mentre si adatta a non essere l'unico figlio a casa o l'unico terapeuta del campus...