Questa famosa serie tv con Bob Odenkirk è stata appena cancellata

Negli ultimi anni siamo certi che un po' tutti avranno avuto modo di vedere almeno qualche episodio di Breaking Bad. In questo modo di certo non vi sarà nuovo il volto di Bob Odenkirk, interprete dell'ormai iconico Saul Goodman. Quest'ultimo è di certo uno dei motivi principali per cui ad oggi l'attore è uno dei più riconoscibili della serialità.

Ecco però che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di El Camino, nello stupore generale sembra che la nuova serie a cui ha preso parte Bob Odenkirk si sia chiusa molto prima del previsto.

Stiamo parlando dello show tratto dagli scritti di Richard Russo "Straight Man", Lucky Hank. Lo spettacolo è stato infatti cancellato dalla AMC dopo una sola stagione. Questo evento, tra le altre cose, sancisce anche la definitiva rottura tra la ex star di Better Call Saul e la rete.

Il canale, in una recente dichiarazione fornita ai media ha detto: "Siamo orgogliosi di questa serie, e grati per il lavoro di tutti coloro che hanno permesso di portare nelle case del pubblico questo spettacolo unico, divertente e profondamente umano. Vogliamo ringraziare il team creativo, i nostri partner di Sony ed ovviamente Bob, Mireille e gli altri".

Voi che ne pensate di questa scelta? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione de Io sono Nessuno.