I famosi Jimmy Jabs di Brooklyn Nine-Nine tornano nella settima stagione della serie

Vi abbiamo segnalato il promo di Brooklyn Nine-Nine, ma siamo sicuri che i fan della serie presente nel catalogo di Netflix Italia saranno entusiasti di sapere del ritorno dei celebri Jimmy Jabs nel corso delle puntate della settima stagione.

Nel link alla fonte della notizia potete vedere anche un video in esclusiva di E! News con protagonista Charles Boyle, personaggio interpretato da Joe Lo Truglio, in cui il poliziotto di Brooklyn si esibisce in un intervento canoro, di fronte ai suoi colleghi poco coinvolti nella performance. Sembrerebbe quindi che quest'anno i giochi saranno organizzati da lui, a causa dell'assenza di Gina Linetti, impegnata nel cambiare completamente la propria vita.

Inoltre scopriamo che un incidente ha messo fuori gioco la poliziotta e amica di Jake Debbie, che non sarà quindi disponibile per la nuova versione dei Jimmy Jabs. La puntate inedite andranno in onda a cadenza settimanale, dopo la première di un'ora che ha mostrato gli ultimi cambiamenti nello show. In Italia la serie è attualmente ferma alla quinta stagione, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo nuove notizie sulla centrale di polizia protagonista della serie.

Per concludere vi segnaliamo che l'emittente televisiva NBC ha rinnovato Brooklyn Nine-Nine per un'ottava stagione, grazie al grande successo ottenuto dopo il cambio di network.