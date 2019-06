I fan di Agents of SHIELD 6 hanno adorato il sesto episodio, 'Inescapable'. Le reazioni

Come già detto, per la prima volta in questa sesta stagione, il sesto episodio ha riunito insieme gli agenti Leopold Fitz ( Iain De Caestecker ) e Jemma Simmons ( Elizabeth Henstridge ), anche se nel farlo li ha praticamente intrappolati in un labirinto mentale, costringendoli a rivivere alcuni dei loro ricordi passati, alcuni molto tormentati e oscuri e altri invece interessanti e piacevoli, come ad esempio il primo incontro con l'Agente Coulson ( Clark Gregg ). L'episodio si è rivelato molto riuscito, soprattutto per le corde dello show, straziante e anche pieno di momenti intensi e ricchi di emozioni positive, cosa che è piaciuta da morire ai fan , che si sono riversati prontamente sui social (soprattutto Twitter) per lasciare una loro reaction a Inescapable , al momento l'episodio probabilmente più riuscito della stagione. Vi riportiamo alcune delle reazioni degli appassionati in calce. Vi ricordiamo che Agents of Shield è anche stata rinnovata per una settima stagione, prima ancora della messa in onda della sesta.

Il prossimo 28 giugno andrà in onda in America, sulla BBC, l'attesissimo settimo episodio di Agents of SHIELD 6 , intitolato " Toldja ", ma i fan della serie Marvel sono ancora emozionati e pieni di lacrime per il sesto episodio andato in onda, " Inescapable ", interamente dedicato alla coppia Fitz-Simmons .

