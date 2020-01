I fan dell'Arrowverse hanno amato il backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries

Un sole tramonta, un altro sembra pronto a sorgere. Si riassume così la situazione attuale dell'Arrowverse dopo l'addio della sua stella più luminosa Oliver Queen che, nel penultimo episodio in assoluto dello show a lui dedicato, si accinge a lasciare il posto alle sue eredi.

Già, perché come annunciato da qualche tempo sarà Green Arrow and The Canaries a raccogliere l'eredità di Arrow, il cui penultimo episodio dell'ottava e conclusiva stagione (intitolato proprio Green Arrow and The Canaries) ha svolto il ruolo di backdoor pilot dello spinoff.

I fan sono dunque già stati proiettati nella Star City del 2040, un bel po' di tempo dopo gli eventi della Crisi e la scomparsa dell'eroe interpretato da Stephen Amell. Protagoniste dell'episodio e dello show che verrà sono Mia Queen (Katherine McNamara), Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkavy), a cui i fan dell'Arrowverse hanno tributato un'accoglienza a dir poco entusiasta.

Dando una rapida occhiata a Twitter si notano infatti centinaia di commenti di fan che si dichiarano impazienti di poter cominciare a seguire la serie e che si dicono disposti a seguire all'infinito le avventure di Mia, Laurel e Lance. Le premesse, insomma, sono delle migliori: Green Arrow and The Canaries saprà rispettare le aspettative?

L'ormai ex-protagonista dell'Arrowverse Stephen Amell, intanto, ha ammesso molto onestamente di aver girato l'ottava stagione di Arrow principalmente per soldi.