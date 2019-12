I fan dell'Arrowverse hanno reagito malissimo al primo addio in Crisi Sulle Terre Infinite

Crisi sulle Terre Infinite aspira ad essere, passateci il paragone, l'Avengers: Endgame dell'Arrowverse: i cinque episodi che hanno preso il via con la 5x09 di Supergirl aspirano ad essere il più ambizioso crossover mai messo in scena da The CW, ma anche il più doloroso per i fan degli eroi DC.

Certo, alcune cose sono già state annunciate da tempo dagli attori stessi, come la morte di Arrow: la serie che dà il titolo all'universo di cui fa parte si avvia infatti verso la sua conclusione, segnata proprio dall'addio dell'Oliver Queen di Stephen Amell.

Nessuno, però, si aspettava di dover dire addio all'eroe più amato già con il primo episodio della Crisi! Quanto visto sul finale di questo primo capitolo del crossover ha dunque inevitabilmente sconvolto i fan dello show, che hanno visto il loro idolo restare senza frecce e soccombere alle ombre nel tentativo di fare da scudo per l'evacuazione di umani e alieni vari.

Oliver è comunque riuscito a dire addio ai suoi amici e a sua figlia, in quello che verrà sicuramente ricordato come uno dei momenti più strappalacrime dell'intero Arrowverse. Tra i fan, però, vige ovviamente l'incredulità: su Twitter è un pullulare di commenti di utenti allibiti non tanto, ovviamente, dalla morte del personaggio in sé, quanto dal fatto di aver dovuto affrontare così presto un simile lutto.

Non sono in pochi, inoltre, coloro che faticano a credere alla cosa, dicendosi convinti che il personaggio di Stephen Amell farà in qualche modo ritorno nel corso del crossover per un ultimo saluto all'universo che l'ha reso celebre. Ad oggi, però, resta sicuramente un enorme peso sul cuore per la perdita del personaggio più significativo dell'Arrowverse.

Qualcuno, intanto, si sta chiedendo se non sia possibile che Crisi Sulle Terre Infinite porti alla creazione della Justice League nell'Arrowverse. Vediamo, invece, come hanno reagito i fan di Supergirl a questo primo episodio di Crisi Sulle Terre Infinite.