Fan dell'Arrowverse sconvolti dal sacrificio di un eroe di Crisi sulle Terre Infinite

Dato che ci saranno riferimenti a quanto accaduto nei due episodi, attenzione agli spoiler . Colui di cui stiamo parlando è, Oliver Queen , il personaggio interpretato da Stephen Amell e che ha dato vita all'universo espanso targato The CW . Gli spettatori erano già stati sconvolti dalla morte di Green Arrow , ma nel prosieguo del crossover Oliver Queen ha assunto un'altra identità , quella di Spettro, fondamentale a sventale la minaccia di distruzione del multiverso. Ebbene, per riuscire nell'intento, è stato necessario un nuovo sacrificio del personaggio, che alla fine ha ultimato il suo destino e ha permesso ai suoi compagni di terminare la battaglia, vincendola. Anche se già colpiti dalla dipartita di Oliver Queen, diversi fan non erano pronti a vederlo morire di nuovo e così hanno espresso le loro reazioni sui social media, tra dispiacere, voglia di ricordare la sua importanza nell' Arrowverse , paragoni con Tony Stark e anche qualcuno che ritiene che questa non sia la sorte meritata dal personaggio. Quel che è certo, però, è che da oggi il multiverso non sarà più lo stesso e ciò non è dovuto al solo modo in cui è stato riorganizzato. Addio Oliver Queen.

