Una fan art esilarante mostra Rutilia di The Witcher.. dove non dovrebbe essere!

Il successo di The Witcher è da attribuire sia alla saga dei romanzi originali ideati dallo scrittore Andrzej Sapkowski, sia alla celebre trilogia videoludica sviluppata da CD Project RED. A mostrare una sintesi tra i due elementi, ci ha pensato un utente attraverso una divertente fan art con protagonista Rutilia.

Non è la prima volta che la serie Netflix diventa fonte d'ispirazione per lavori amatoriali provenienti dallo sconfinato mondo del web. Dopo la fan art di Geralt come Superman, dove l'attore Henry Cavill diventava protagonista di un epico crossover tra Geralt e il celebre supereroe DC, ecco arriva una nuova immagine dedicata questa volta al cavallo dello strigo.

Quale modo migliore, infatti, per unire il mondo letterario di The Witcher con quello dei videogiochi, se non attraverso un bug? Nell'immagine resa pubblica da un utente all'interno del portale Reddit, si può notare il Geralt interpretato da Henry Cavill, ispirato principalmente ai romanzi, e sullo sfondo Rutilia sopra il tetto di una casa.

La spiegazione dell'immagine è abbastanza semplice: uno dei bug ricorrenti in The Witcher 3: Wild Hunt era quello di vedere il proprio cavallo posizionato nei luoghi dove è meno probabile che un animale del genere possa risiedere, come appunto la cima del tetto di una casa.

La serie The Witcher è disponibile all'interno del catalogo streaming di Netflix dallo scorso 20 dicembre. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione e grazie al successo ottenuto ha permesso ai libri di diventare un fenomeno editoriale.