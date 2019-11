Questa fan art di Loki ci mostra il multiverso nella serie di Disney+

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto il nome dell'attrice che interpreterà Lady Loki, in attesa di avere ulteriori informazioni sulla trama della serie TV che andrà in onda su Disney+, vi mostriamo questo poster non ufficiale diventato virale.

L'autore è il celebre account di Instagram bosslogic, che in un post visibile in calce alla notizia, ha deciso di immortale il personaggio interpretato da Tom Hiddlestone, in un'immagine che ha ricevuto oltre 58 mila Mi Piace e che ci mostra il protagonista della serie diviso in più versioni di sé stesso, proprio a causa dei diversi piani temporali esistenti.

Il "Dio dell'Inganno" insieme al Tesseract, oggetto arrivato nelle mani di Loki durante la saga cinematografica di Avengers, saranno il focus principale delle puntate I fan si aspettano molto da questo show che andrà in onda su Disney+, soprattutto a seguito degli avvenimenti di Infinity Wars, in cui una versione del fratello di Thor è stata uccisa per mano di Thanos.

Protagonista sarà quindi il Loki visto nel primo dei film dedicati ai Vendicatori, sarà quindi un personaggio molto diverso, che non ha ancora affrontato quelle vicende che lo hanno cambiato molto nel corso della saga cinematografica. Inoltre sappiamo che la serie Loki si collegherà ai film di Doctor Strange, in particolare all'ultimo intitolato "In the Multiverse of Madness", anche se non abbiamo ancora ulteriori dettagli a riguardo.