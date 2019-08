In questa fan art il protagonista di The Flash diventa Future Flash

Come avete potuto vedere dal trailer di The Flash 6, la situazione sta diventando sempre più difficile per il protagonista Barry Allen. Per questo non ci stupirebbe se gli showrunner si ispirassero alla saga di Future Flash, considerata dai fan tra le più dark e inquietanti delle avventure del supereroe DC.

Non siamo gli unici a pensarla in questo modo, infatti l'utente di Instagram @subi.ozil ha provato ad immaginare con una fan art come sarebbe il protagonista della serie TV in versione Future Flash.

La foto, che ha ricevuto più di cinquemila mi piace e che potete trovare in fondo alla notizia, è stata subito apprezzata dai fan, soprattutto per l'ottimo utilizzo degli effetti luminosi, che sono riusciti a rendere giustizia al nuovo costume del personaggio.

Per chi non lo sapesse la saga di Future Flash, scritta da Van Jensen e Robert Venditti, racconta la storia di un Barry Allen ormai invecchiato e pessimista, sconvolto per la morte di Wally West. Sentendosi responsabile per quello che è successo all'amico, decide di eliminare tutti i suoi antagonisti così da accumulare abbastanza velocità e tornare indietro nel tempo, con l'obiettivo di salvare la vita a Wally.

Non ci resta che aspettare l'otto agosto per vedere le prime puntate della nuova stagione, nel frattempo se cercate ulteriori informazioni ecco le parole del cast di The Flash sulla sesta stagione.