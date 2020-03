Una fan art di The Witcher 2 immagina i personaggi della serie ai giorni nostri

Dopo il video del protagonista di The Witcher con un gatto, vi segnaliamo una nuova fan art dedicata alla serie prodotta da Netflix e ispirata ai libri omonimi creati dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, nel tweet conodiviso dall'artista @thisuserisangry, che come ha scritto nel messaggio ha voluto immaginare Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier in un universo parallelo, vestiti in modo più moderno. Vediamo quindi il personaggio interpretato da Henry Cavill con un azzeccato completo di pelle, mentre il famoso bardo ha sempre con sé uno strumento, in questo caso una chitarra classica.

Il post è diventato subito virale, ricevendo oltre 25 mila Mi Piace e più di settemila commenti, tanto che l'autore della fan art ha deciso di condividere altre scene, tra cui un disegno incentrato sulle difficoltà di Geralt con i capelli di Ciri e altri con protagonisti il celebre cacciatore di mostri e Jaskier.

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, la produzione della seconda stagione di The Witcher è stata sospesa per almeno due settimane, a causa dell'emergenza Coronavirus, non sappiamo quindi quando riprenderanno i lavori sulla serie di punta di Netflix o quanto questo stop alle riprese ritarderà la data di uscita della seconda stagione.