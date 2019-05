Una fan art di Titans immagina Dick Grayson con il costume di Nightwing

Sappiamo bene che, nei fumetti, Dick Grayson veste ormai da anni i panni di Nightwing, identità con la quale si rende anche protagonista delle avventure dei Titans come leader del gruppo di giovani eroi. Ebbene, una fan art rielabora l'eroe proprio nei panni del difensore di Bludhaven.

Nella prima stagione di Titans, disponibile su Netflix per tutti gli abbonati al servizio della piattaforma streaming, abbiamo infatti visto che Dick Grayson è sì il leader che tiene unite le fila del team, ma in questa fase della storia egli è ancora Robin e cerca anzi di scrollarsi di dosso l'eredità e il ricordo di Batman.

Un fan, che evidentemente è legato più a Nightwing che a Robin, ha elaborato un fotomontaggio molto interessante, in cui Dick Grayson (Brenton Thwaites nella serie TV della DC) indossa il costume nero e blu piuttosto che i colori del pettirosso, storico aiutante di Batman.

Non solo: come potete vedere la fan art pone i Titani in squadra con la Doom Patrol, protagonisti dell'omonima serie TV dell'Universo DC, che tuttavia non ha ancora debuttato ufficialmente nel nostro Paese.

Intanto continuano i lavori per la Stagione 2 di Titans: avete già letto le più recenti novità sui prossimi episodi?