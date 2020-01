Una fan-art vintage di The Flash lo immagina col classico visore bianco

Con l'arrivo della sesta stagione di The Flash, il supereroe è nuovamente sotto la luce dei riflettori, e come spesso accade quando c'è di mezzo il magico mondo del web, la cosa si traduce in mash-up, crossover e fan-art più o meno amatoriali di vario genere.

Ecco dunque che lo Scarlett Speedster, interpretato nella serie TV da Grant Gusting, viene immaginato da un fan con il celebre visore bianco con cui è ritratto nei classici fumetti. Nel corso delle varie stagioni di The Flash, il supereroe ha cambiato outfit diverse volte, ma questo look un po' vintage dobbiamo ammettere che gli dona particolarmente.

La fan-art è opera dell'artista digitale Israel Morales, e la trovate nel post di Instagram dell'artista, in calce alla news. Nel frattempo la serie TV continuerà negli Stati Uniti tra circa due settimane con un nuovo episodio chiamato "Marathon", che sarà diretto da Stefan Pleszczynski e scritto da Sam Chalsen e Lauren Barnett.

Per approfondire sulla serie potete dare un'occhiata alle nostre impressioni sulla prima parte di stagione di The Flash, mentre se siete incuriositi su come lo show possa continuare, lo showrunner ha anticipato alcune novità della seconda parte di stagione di The Flash. Trovate tutte le ultime notizie a riguardo sul nostro sito.