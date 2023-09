Fan di Bridgerton e Outlander? Forse Tom Jones è la serie tv romantica che fa per voi

Oltre al nuovo film d'animazione Paws of Fury, su Sky sta per arrivare anche la serie tv Tom Jones, tratta da quello che è considerato uno dei primi romanzi inglesi della storia, The History of Tom Jones, a Foundling di Henry Fielding, datato 1749.

In arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW da sabato 30 settembre, la serie segue le avventure di Tom Jones (Solly McLeod): abbandonato da bambino e adottato dal gentiluomo di campagna Squire Allworthy (James Fleet), Tom diventa un meraviglioso ragazzo, gentile e molto apprezzato dal genere femminile. Ma malgrado tutto, le sue umili origini continuano a condizionare la sua vita e quando si innamora della ricca ereditiera Sophia Western (Sophie Wilde), deve affrontare il rifiuto delle due famiglie alla loro unione. Quando, dopo una serie di peripezie, i due ragazzi finiscono a Londra, si troveranno a fronteggiare le stranezze e gli intrighi dell’alta società londinese, e Sophia inizierà a chiedersi se davvero si può fidare di Tom.

Guida il cast il già citato Solly McLeod, star di Outlander, insieme a Sophie Wilde (The Portable Door). Con loro anche anine Duvitski (Benidorm), Lucy Fallon (Coronation Street) e James Fleet di Bridgerton.

