I fan celebrano Adam West, lo storico interprete del Batman televisivo

In calce all'articolo potete trovare alcuni dei post pubblicati su twitter dai fan di Adam West che rendono omaggio all'attore e al suo personaggio. Vi ricordiamo, infine, che per tutti gli appassionati delle avventure del celebre supereroe DC, recentemente il regista Todd Phillips ha parlato di un eventuale crossover tra Joker e The Batman .

"Il successo di Batman sarà per sempre legato ad Adam West. Ha portato gioia a tanti fan in tutto il mondo ed ha permesso a molti di scoprire o riscoprire l'amore per i fumetti. Ci mancherà tanto"

Adam West teaching children how to cross the road in #London, 1967. #ThursdayMotivation pic.twitter.com/kwtFiCC1fw — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) September 19, 2019

Adam West was born OTD and there's never been a batter Batman. pic.twitter.com/2NswDZNI2O — ⚾ J. Daniel ⚾ (@JDaniel2033) September 19, 2019