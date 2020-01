Un fan ha colorato la prima foto ufficiale dal set di WandaVision

L'attesa per WandaVision è dura da sopportare per i fan Marvel, in questo periodo di relativa stasi che stiamo vivendo prima che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ingrani la marcia. La serie su Scarlet Witch e Visione, d'altronde, promette di essere uno dei tasselli più importanti dell'MCU che verrà, e ciò non fa che aumentare l'hype.

Dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, d'altronde, si sa ancora ben poco: le varie interviste ai protagonisti ci hanno lasciato con la promessa di uno show rivoluzionario, che cambierà per sempre le regole non soltanto dell'universo Marvel ma della serialità televisiva tutta, ma di concreto non sappiamo praticamente nulla, neanche un barlume di trama, al massimo qualche piccolo indizio sulla possibile presenza di importanti co-star in WandaVision.

Cosa fare nell'attesa, allora? Spassarsela con l'unica foto ufficiale della serie diffusa finora può essere una buona idea! Ci ha pensato un fan Marvel che, qualche ora fa, ha postato su Reddit la versione colorata della foto in bianco e nero che ritraeva Wanda e Visione in stile famiglia americana degli anni '50. L'effetto è effettivamente calzante: vista così, la foto prende un aspetto molto simile alle pellicole ri-colorate dell'epoca, coerentemente con l'estetica della foto originale.

Il 2020 si è comunque aperto con una buona notizia: WandaVision è infatti stata anticipata a quest'anno.