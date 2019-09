Un fan crea il character poster di Rick Grimes per la decima stagione di The Walking Dead

La decima e attesissima stagione di The Walking Dead sarà l'ultima per la Michonne di Danai Gurira, che stando alla showrunner Angela Kang avrà un'uscita epica, ma per il Rick Grimes di Andrew Lincoln la fine della serie è arrivata nella passata stagione, anche se lo rivedremo nella trilogia cinematografica a lui dedicata.

Pochi giorni fa sono stati pubblicati direttamente dalle pagine ufficiali della AMC i character poster dei protagonisti dei nuovi episodi, tra cui citiamo Norman Reedus (Deryl Dixon), Jeffrey Dean Morgan (Negan) e la stessa Gurira. Tra questi non c'era ovviamente - per la prima volta da nove anni - il poster dedicato a Lincoln, il che ha scatenato un mosto nostalgico nel cuore di un fan, che preso dalla malinconia ha deciso di creare il character poster di Rick nello stesso identico stile degli altri ufficiali.



Pur mancando di una post ad hoc e d'impatto come gli altri, c'è da dire che il lavoro del fan è abbastanza interessante e vicino a quelli originali, pur mancando quel tocco ufficiale che solo gli addetti al marketing della AMC e i concept designer sanno infondere ai prodotti. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.



Vi ricordiamo che The Walking Dead 10 andrà in onda sulla AMC a partire dal prossimo 6 ottobre.