Fan in delirio per un cameo nel terzo episodio di Crisi sulle Terre Infinite

Il megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, dimostrava già solo sulla carta un enorme potenziale, soprattutto in fatto di guest star. E il terzo episodio della Crisi ha decisamente fatto centro con un determinato cameo... (Ovvoiamente, seguono spoiler)

Come ormai saprà chi sta leggendo il pezzo, Lucifer Morningstar ha fatto la sua comparsa nell'Arrowverse in occasione del terzo episodio dell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite.



Nonostante la precedente smentita di Tom Ellis ai tempi in cui si diffuse online la notizia che l'attore sarebbe stato del progetto, Lucifer e la sua (appropriatissima) Terra-666 hanno avuto il loro momento lo scorso martedì, durante l'ora della settimana solitamente dedicata a The Flash.



Nel segmento in questione, John Constantine (Matt Ryan), Mia Smoak (Katherine McNamara) e John Diggle (David Ramsey) cercano aiuto per recuperare l'anima di Oliver (Stephen Amell) e restituirla al suo corpo. È così che Constantine li guida su Terra-666, dove risiede il Principe dei Demoni, che sembra conoscere abbastanza bene (a quanto pare, Lucifer ha un piccolo debito con il nostro Constantine), e che li aiuterà a raggiungere il Purgatorio (che per Oliver sarà molto simile a Lian Yu).



Questo "piccolo scambio", e in particolare la dinamica apparentemente pre-esistente tra Lucifer e Constantine, ha fatto letteralmete impazzire il web, e ha reso il personaggio interpretato da Tom Ellis uno dei trend topic delle ultime 48 ore.



Qui in calce alla notizia potete trovare alcune delle reazioni più entusiaste, da "LUCIFER F**********O MORNINGSTAR È NELL'ARROWVERSE" a "Sono scioccata - SCIOCCATA! - che Lucifer abbia mentito sul fatto di essere in #CrisiSulleTerreInfinite [dicendo che non ci sarebbe stato], mentre in realtà c'era!".



Crisi sulle Terre Infinite tornerà a gennaio su The CW.