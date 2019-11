Fan entusiasti per la presenza di Lizzie McGuire nel catalogo di Disney+

In questi primi giorni di Disney+, gli abbonati al servizio stanno riscoprendo anni di produzioni della Casa di Topolino in un vero e proprio viaggio a ritroso, guidato dalla nostalgia. Tra le serie più chiacchierate online troviamo Lizzie McGuire, l'amato show andato in onda su Disney Channel e con protagonista Hilary Duff.

A differenza di altri programmi, come Gargoyles, tornati in auge grazie al lancio del servizio in streaming ma per i quali non ci sono piani in vista (anche se lo stesso creatore Greg Weisman appoggia le campagne di rilancio dello show), nel caso di Lizzie McGuire si sta lavorando a un revival per Disney+.



I fan, di cui potete leggere alcune reazioni in calce all'articolo, possono dunque tornare per un po' nei primi anni 2000 e aspettarsi delle gustose novità nei prossimi mesi. Le riprese, infatti, sono iniziate e Hilary Duff ha condiviso la prima foto ufficiale. Al momento, però, non si sa quando è prevista la pubblicazione e bisogna ancora scoprire chi tornerà oltre alla famiglia McGuire, che si è già mostrata in una foto dal set.



Nonostante gli anni passati, le reazioni di questi giorni dimostrano come i fan siano rimasti legati alla serie e ora potranno assistere a una nuova versione di Lizzie, ormai trentenne impegnata a condurre la sua vita a New York.