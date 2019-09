I fan esultano dalla gioia per il ritorno di Tom Welling in Crisi sulle Terre Infinite

Ieri l'annuncio ufficiale del ritorno di Tom Welling , con Marc Guggenheim che dichiarava: "Per otto anni, Arrow si è retto sulle spalle di Smallville. Detta più semplicemente, senza Smallville non ci sarebbe stato nessun Arrow e nessun Arrowverse. Perciò quando abbiamo iniziato a parlare di Crisi sulle Terre Infinite, la nostra prima, seconda e terza priorità riguardavano il far sì che Tom potesse tornare nel suo iconico ruolo di Clark Kent. Dire che siamo elettrizzati all'idea sarebbe un super eufemismo". La notizia è stata accolta con felicità da tutti gli appassionati, che adesso non vedono l'ora di rivedere il Clark Kent di Smalville tornare nel ruolo che lo ha reso famoso e amato al fianco dell'iconico Superman di Brandon Routh e dell'Uomo d'Acciaio televisivo interpretato invece in Supergirl da Tyler Hoechlin . Ovviamente tutto questo è possibile per la natura stessa di Crisi sulle Terre Infinite , che andrà a tradurre sul piccolo schermo una delle run più premiate e apprezzata della DC Comics, immaginando un gigantesco crossover tra le varie Terre che compongono l'Universo DC. Crisi sulle Terre Infinite è atteso a dicembre sulla CW.

