I fan di Falcon and The Winter Soldier hanno notato un easter egg nella serie

Abbiamo scoperto che la prossima serie Marvel si occuperà delle varie problematiche presenti nel mondo degli Avengers, in particolare Falcon and The Winter Soldier mostreranno le conseguenze del Blip. Una foto scattata sul set ha incuriosito molto i fan, che hanno notato una strana coincidenza.

Come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia e condivise dall'account di Instagram sweetstephen55, uno dei segnali stradali avverte che sono in corso dei lavori per ricostruire la città. La compagnia che si occupa di questo è la Samson Development. Questo nome non è nuovo per i fan dei comics americani, che ne "L'Incredibile Hulk" hanno fatto la conoscenza di Leonard Samson, personaggio interpretato da Ty Burrell.

In realtà Doc Samson è uno psichiatra, lavoro molto diverso da quello di impresario di un conglomerato edile, nonostante questo sono in molti a pensare che la presenza di questo nome non sia casuale. Per scoprire qualcosa di più dovremo aspettare il prossimo autunno, periodo in cui saranno disponibili le puntate della serie su Disney+.

Nei giorni scorsi inoltre è stata confermata la presenza di Battlestar in Falcon and The Winter Soldier, personaggio che avrà forti ripercussioni sulla trama dello show, a causa del suo ruolo nei fumetti, nei quali ha aiutato in numerose occasioni US Agent.