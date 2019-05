I fan di Friends hanno scoperto il significato di una t-shirt di Ross

A 15 anni dalla sua conclusione Friends non smette di farsi amare da vecchi e nuovi fan, complice anche la presenza della celebre sitcom su Netflix. Addirittura, a tutti questi anni dalla messa in onda, alcuni dettagli passati inosservati continuano a venir fuori.

Qualcuno, infatti, ha notato che la maglietta indossata da Ross nell'episodio Un Problema da Risolvere (The One with the Tea Leaves in originale, diciassettesimo episodio dell'ottava stagione) nasconde un significato che nessuno, durante la messa in onda della serie, sembrerebbe aver notato.

La t-shirt comprende un logo azzurro al centro nel quale sono raffigurate due mani dalla gestualità apparentemente casuale. Osservando più attentamente, però, si nota che di casuale c'è davvero poco: le due mani, infatti, formano il gesto che nel linguaggio muto sta proprio per la parola "Friends". Un simpatico easter-egg che è rimasto invisibile agli occhi degli spettatori per un bel po' di tempo e che testimonia quanto, ancora oggi, i fan della serie si divertano ad analizzarne ogni singolo dettaglio.

Friends, in realtà, è stata spesso accusata di non esser invecchiata benissimo: le battute su omosessuali e transessuali spesso presenti negli episodi della serie hanno fatto storcere il naso a molti, così come quelle sull'obesità della Monica adolescente. I fan hanno comunque strenuamente difeso la sitcom, ricordando anche l'importanza di un'adeguata contestualizzazione.

A testimonianza della sempre viva popolarità della serie, pochi mesi fa la Lego ha annunciato un set dedicato a Friends. Le possibilità di un revival, però, sono piuttosto scarse: la stessa Marta Kauffman sostiene che non funzionerebbe.