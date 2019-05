Molti fan di Game of Thrones sono infuriati per gli sviluppi della 8x05

Molti fan hanno definito questo eccesso di follia e crudeltà come un elemento che ha rovinato la sceneggiatura della serie. La furia del fandom non riguarda soltanto la furia drammatica di Dany, ma anche l' evoluzione di Jaime , che solo pochi episodi fa si rendeva protagonista di gesti commoventi ed eroici come l'investitura di Brienne e il contributo nella battaglia di Grande Inverno.

In linea generale, infatti, la community di Game of Thrones si è letteralmente spaccata in due, e sembra che molti appassionati non abbiano affatto gradito l'evoluzione di Daenerys (che, a quanto pare, stona anche a Emilia Clarke in persona) nel corso dell'episodio 8x05 .

L' episodio8x05 di Game of Thrones ha diviso i fan della serie come non mai, visti gli sconvolgenti sviluppi che hanno preso piede durante la battaglia di Approdo del Re. Analizziamo insieme alcune reaction emerse dai social media.

I knew when I signed up for Game of Thrones that it was gonna be death and violence but I thought the writing would at least be decent...I was wrong #Got — Kerri ❄️ Guillette (@Kerr_Frost) 13 maggio 2019

GAME OF THRONES is full on hilarious bad now. I’m starting to come around again! — Evan Saathoff (@evansaathoff) 13 maggio 2019

so you’ve decided to make dany the main villain with one episode left and no resolution what-so-ever for the cersei storyline.....#gameofthrones pic.twitter.com/rv9nVp3oGJ — james mckenna (@chillhartman) 13 maggio 2019

The worst abuse of power in #GameofThrones was in the writing - The unwillingness or inability to deviate from a flawed plan. The unfaltering determination to arrive at a set conclusion. GoT is meant to be about the consequences of our choices. We just witnessed it. — Brandon Katz (@Great_Katzby) 13 maggio 2019

what they did to Jaime is absolutely infuriating. — Riley McAtee (@RileyMcAtee) 13 maggio 2019

I binged watch this show for this horrible ass episode? I honestly don’t understand what the writers were thinking the past two episodes. #GameofThrones HORRENDOUS. — Tyler Haines (@Ty_Haines) 13 maggio 2019

Cersei died as a victim and Dany is gonna die as a tyrant #GameOfThrones pic.twitter.com/tcQzEh5ZqL — d r a c a r y s (@delenaslooch) 13 maggio 2019

What are my thoughts after watching the writers destroy years of character development you ask? #GameofThrones pic.twitter.com/0hstwpH8tf — Kay (@Kayluhhhhh) 13 maggio 2019

someone really said, "yeah this would be a great scene". SMH #DemThrones #GameofThrones pic.twitter.com/PQn34h4AKw — Larry With a L (@MrBrijez) 13 maggio 2019