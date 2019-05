I fan di Game of Thrones lanciano una petizione per un remake della Stagione 8

Game of Thrones 8 sta dividendo il pubblico come non mai. Le scelte di Benioff e Weiss per l'ottava e ultima stagione dello show HBO continuano a riscuotere polemiche, al punto che alcuni fan hanno lanciato una petizione per... avere un remake della Stagione 8.

Proprio così: come segnalato dai colleghi di Digital Spy, esiste attualmente in rete una petizione su Change.org in cui i fan chiedono alla produzione di realizzare da capo la Stagione 8 di GOT, e l'iniziativa attualmente conta più di 15mila firme.

Tra i principali commenti che spuntano in calce alla petizione, sembra più o meno unanime l'astio del fandom nei confronti dei due sceneggiatori della serie tratta dai libri di George Martin, ovvero David Benioff e D.B. Weiss. Secondo questi appassionati, sono stati loro a "rovinare" la complessità dell'intreccio narrativo che ha sempre caratterizzato Il Trono di Spade.

Certo è che non è un periodo facilissimo per i due showrunner, nonostante l'evidente successo artistico: ricordiamo, infatti, che Benioff e Weiss scriveranno la prossima trilogia di Star Wars, la cui prima pellicola è prevista in uscita nel 2022, dopo l'arrivo di ben tre serie su Star Wars prodotte per Disney+.

Cosa ne pensate? Non trovate che sia esagerato pretendere addirittura un remake della Stagione 8?