I fan di Game of Thrones lanciano una raccolta fondi per Emilia Clarke

Finora il web si era mobilitato, nei confronti di Game of Thrones, in senso 'negativo', come dimostra l'ormai famosa petizione anti GOT. Sembra, però, che a volte la community riesca a mobilitarsi anche per produrre qualcosa di positivo: è il caso, ad esempio, di una raccolta fondi in onore di Emilia Clarke.

Sul fan forum di GOT su Reddit, infatti, è comparsa una nuova petizione, questa volta a scopo benefico. L'iniziativa prevede una raccolta fondi per SameYou, un'associazione che Emilia Clarke ha supportato per fare ricerca e sviluppo sul recupero da lesioni cerebrali e ictus. Finora la raccolta ha totalizzato circa 25mila dollari in soli due giorni.

La descrizione della petizione recita:

"Dal momento che la natura ironica di quella petizione ha riscosso così tanto clamore, al punto da aver provocato la risposta di alcuni membri dei cast, volevamo mostrare che i fan di Game of Thrones apprezzano il duro lavoro di un cast e una troupe incredibili, nonostante i limiti mostrati dalla produzione".

L'iniziativa mira, ovviamente, a supportare l'attrice di Daenerys Targaryen, che un paio di mesi fa confessò in rete di aver attraversato un momento della propria vita molto difficile a causa di gravissimi problemi di salute, provocati da un aneurisma cerebrale. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Potete partecipare anche voi, donando del denaro visitando questo link.

Intanto, dopo il finale di Game of Thrones, Emilia Clarke ha difeso la sua Dany.