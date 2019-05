Alcuni fan di Game of Thrones non si pentono di aver chiamato le figlie 'Khaleesi'

Non molto tempo fa vi avevamo detto che negli USA ci sono moltissimi neonati nomi dei protagonisti di GOT, e che tra quelli più quotati c'è Khaleesi. Ora sembra che gli appassionati di Game of Thrones che fecero questa scelta non siano neanche lontanamente pentiti.

Il sito Buzzfeed News ha infatti intervistato alcune mamme che, nel corso degli anni, hanno chiamato le loro figlie 'Khaleesi' in onore di Daenerys Targaryen, probabilmente perché ammaliate dalle sue gesta quando ha iniziato la sua epopea che l'avrebbe portata a conquistare Westeros.

Tutti, però, abbiamo visto come Daenerys sia impazzita nel corso dell'episodio 8x05, decidendo di macchiarsi del più grande genocidio mai compiuto in GOT: in groppa a Drogon, ha volato su Approdo del Re spargendo fiamme e distruzione sulla capitale. Nonostante ciò, però, i genitori intervistati hanno dimostrato di non essersi pentiti di aver chiamato le proprie figlie Khaleesi, appoggiando la decisione di Dany.

Leggiamo qualche commento, riportato da comicbook.com:

"Sta facendo ciò che vuole."

"Quale ragazza non reagirebbe in modo esagerato quando vede il suo mondo crollare intorno a lei? Io tifo ancora per lei. Mi fa solo strano che lei e Jon siano imparentati. Volevo che vivessero felici e contenti."

"Khaleesi resta un nome unico, volevo che anche mia figlia fosse come lei: una donna forte a cui tutti obbediscono."

Voi cosa ne pensate? Potremmo pensare che, in fondo, l'appellativo Khaleesi rimandi alla Daenerys giusta e compassionevole che abbiamo conosciuto in passato.