I fan di Game of Thrones trovano un nuovo errore tra le immagini ufficiali di HBO

Dopo la telenovela riguardante l'ormai famosa tazza di Starbucks (che poi di Starbucks non è), i fan di Game of Thrones hanno trovato un altro errore, stavolta in un'immagine ufficiale di HBO: la mano di Jaime, che da dorata è tornata... carne ed ossa.

Il network, nelle ore successive alla messa in onda del controverso episodio 8x05 di Game of Thrones, ha pubblicato una serie di immagini ufficiali. Tra queste c'è uno scatto che ritrae il tragico momento del ricongiungimento tra Jaime e Cersei, dopo che il Lannister ha ucciso Euron Greoyjoy.

La foto ritrae l'abbraccio tra i due gemelli amanti, ma c'è un dettaglio non da poco: Nikolaj Coster-Waldau, com'è possibile notare buttando l'occhio sul fondoschiena di Lena Hadey, abbraccia la sua collega con la mano destra, che non è dorata, ma in carne ed ossa.

Trattandosi dello scatto ufficiale di una scena di GOT, e non di un dietro le quinte, si tratta a tutti gli effetti di un errore: lo staff ha dimenticato di sostituire la vera mano di Jaime con quella d'oro. La natura dell'errore è ancora più palese nel momento in cui, dopo le segnalazioni, HBO ha rimosso l'immagine dai propri canali ufficiali.

Jaime e Cersei sono stati protagonisti di una delle sequenze più drammatiche dell'episodio e sono ormai annoverabili tra le tante morti della 8x05.