I fan di George R.R. Martin pensano che il suo silenzio sia il preludio ad un annuncio

I fan di Game of Thrones lo conoscono ormai da tempo e sanno che le tempistiche di George R.R. Martin non sono certo delle più celeri, visto che sono passati otto anni da quando è stato pubblicato l'ultimo episodio letterario della saga fantasy. I fan sperano che The Winds of Winter venga presto pubblicato ma per il momento tutto tace.

Non ci sono molti segni di vita recenti da parte di Martin, nemmeno sul suo blog. Tutto questo silenzio ha fatto riflettere gli appassionati, che sostengono come possa trattarsi di un preludio ad un annuncio importante.

Su Reddit un fan ha condiviso una teoria, secondo la quale, la mancanza recente di post da parte di George R.R. Martin sul blog possa essere un indicatore del fatto che una sorta di annuncio su The Winds of Winter arriverà presto.



Sarà davvero così? Molti sostengono che non sia affatto raro che Martin interrompa le attività del blog per qualche tempo, senza aggiornamenti o annunci di libri in arrivo.

Pare che, secondo molti, sia una situazione che si verifica ogni anno in questo periodo. Il tutto rimane avvolto nel mistero ma nel frattempo Martin tempo fa aveva indicato nel libro la sua imminente priorità lavorativa.

"Mi aspetto di essere coinvolto nella produzione di House of the Dragon, in una certa misura...e chissà che le cose non vadano bene, potrei anche essere in grado di scrivere alcuni episodi, come ho fatto per le prime quattro stagioni di Game of Thrones. Ma The Winds of Winter rimane la mia priorità".

L'uscita di The Winds of Winter è vicina?

Nel frattempo Game of Thrones è stata votata tra le migliori serie dell'anno per l'American Film Institute.