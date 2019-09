Per i fan di GoT il nuovo iPhone è ispirato al Corvo a Tre Occhi

L'iPhone 11 è stato presentato soltanto ieri e già si è perso il conto delle battute: la decisione di Apple di inserire tre fotocamere posteriori da 12 MP nella versione Pro ha infatti scatenato l'ironia del web a causa del singolare aspetto che queste inevitabilmente conferiscono alla scocca posteriore dello smartphone.

Messe un attimo da parte le ovvie battute sulla somiglianza con la silhouette del volto di Topolino, dunque, ci hanno pensato i fan di Game of Thrones a cercare di immaginare una possibile fonte d'ispirazione che abbia spinto Apple ad agire in questo modo.

La risposta anche qui arriva dopo pochi attimi di riflessione: tre fotocamere come tre occhi, e cos'ha tre occhi (metaforicamente parlando, almeno) nella serie tratta dai libri di George Martin? Ma il Corvo a Tre Occhi, naturalmente! Che Bran abbia usufruito della tecnologia messagli a disposizione da Apple per osservare dall'alto nemici e amici lungo il corso delle varie stagioni? Certo, vista l'utilità del nuovo re di Westeros durante la battaglia di Grande Inverso, viene da pensare che quei soldi potessero essere investiti meglio...

Supporti tecnologici a parte, il finale di Game of Thrones continua a far discutere: un recente sondaggio sembra però dimostrare che la maggior parte dei fan sia rimasta soddisfatta dalla conclusione. Qualcuno, però, ipotizza addirittura che quella vista nelle ultime stagioni non sia la vera Arya Stark!