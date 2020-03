I fan di Grey's Anatomy si preoccupano per il dottor Webber: ecco le reazioni su Twitter

Intanto c'è preoccupazione anche per la sorte di DeLuca e non resta che attendere ulteriori puntate per sapere come si risolveranno tutte queste questioni.

La paura di perdere un personaggio così importante ha portato gli spettatori ad esprimere tutta la loro preoccupazione su Twitter. Un utente ha quindi alzato la voce :" NON VI AZZARDATE A FAR MORIRE RICHARD WEBBER "; mentre un altro ha osservato: "Con tutte le persone da eliminare fanno questo proprio a Richard? RICHARD?! Che faccia tosta. Inaccettabile". "Puoi prenderti Alex, Shonda, ma lascia in pace Richard ", ha aggiunto un altro utente, riferendosi all' uscita di scena di Alex Karev , voluta dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes.

Stiamo parlando della scena in cui il dottor Richard Webber , dopo aver preso parte ad una conferenza a Los Angeles, inizia ad avere qualche problema con la sua presentazione. Webber ha infatti difficoltà a parlare e le sue parole sono prive di significato : in suo soccorso arriva la dottoressa Maggie Pierce. È allora che la situazione si aggrava, poiché il dottore non la riconosce e lei capisce subito che potrebbe trattarsi di un infarto , per questo chiama un'ambulanza. Nell'episodio abbiamo poi modo di capire che persino la conversazione che l'uomo aveva avuto con Catherine Fox era stata frutto di un'allucinazione.

SHONDA DON’T YOU DARE KILL OFF WEBER!!!! #GreysAnatomy — Mykenna Dorn (@mykennajean) March 27, 2020

Of all the people to do dirty like this they’re gonna do this to Richard? RICHARD?! The audacity. Unacceptable. #GreysAnatomy pic.twitter.com/VISwe1YbWq — willa (@greysloansvu) March 27, 2020

You can have Alex, Shonda, but you LEAVE RICHARD ALONE #GreysAnatomy pic.twitter.com/QOJ3q27UgZ — CStigs (@MaxMinSalemWill) March 27, 2020

WHAT IS HAPPENING? Hallucinations? Tremors? Parkinson’s? My grandma has had those same symptoms. #GreysAnatomy — Kristina Leigh Winn (@_KtinaLeigh_) March 27, 2020

I was happy that Richard was back with Catherine, but now I see it’s a symptom of his Parkinson’s progressing and I’m sad. #GreysAnatomy pic.twitter.com/o9nryMWyHV — michy (@michyb33) March 27, 2020