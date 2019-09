Fan impazziti sui social: agli Emmy Gwendoline Christie sembra Gesù!

Parliamo di Gwendoline Christie : l'attrice, che dal red carpet ha lanciato l'ultima dichiarazione d'amore alla sua Brienne di Tarth , si è presentata alla cerimonia agghindata in modo da non passare esattamente inosservata (come se già non bastasse l'altezza a dir poco imponente di Christie a farla risaltare sui suoi colleghi).

Game of Thrones non aveva troppo bisogno di far cose eclatanti per attirare l'attenzione alla cerimonia di premiazione degli Emmy: con ben trentadue nomination e due vittorie di assoluto prestigio, i riflettori erano già puntati sulla serie HBO. Qualcuno, però, ha pensato bene di rincarare la dose con una mise decisamente eccentrica.

jesus walking on water / gwendoline christie walking the emmy’s carpet pic.twitter.com/7DJG5COH0N — jharrel jerome’s emmy (@ohfIux) 22 settembre 2019

I need one of those Jesus candles but with Gwendoline Christie on it. #Emmys pic.twitter.com/PEZa8t785i — #wandpocket 👩🏻‍🎤 (@311tessa) 23 settembre 2019

I don't watch the red carpet stuff, so I missed Gwendoline Christie coming out looking like Jesus. Damn lady. #Emmy2019 pic.twitter.com/fJfMHNzdoj — M.H. Williams (@AutomaticZen) 23 settembre 2019

Who wore it better: Gwendoline Christie vs Jesus edition pic.twitter.com/qDBWAFybl6 — Gabriela Varas (@lagabivaras) 22 settembre 2019