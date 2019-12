I fan hanno ipotizzato la possibile data di uscita di The Walking Dead: World Beyond

Abbiamo fatto la conoscenza dei protagonisti della serie grazie a questi poster inediti di The Walking Dead: World Beyond, nel frattempo i fan hanno individuato una probabile data di uscita per la serie ambientata diversi anni dopo l'apocalisse zombie.

Come sapete la data condivisa dall'emittente televisiva AMC è quella di metà aprile 2020, ma gli appassionati del franchise di The Walking Dead hanno notato che la decima stagione della serie principale si concluderà domenica 12 aprile 2020, le due date sembrano accavallarsi e ricordano un evento dello scorso anno: ci riferiamo alla puntata che ha chiuso la nona stagione della serie, a cui è subito seguita la premiere di Fear The Walking Dead, primo spin-off dedicato ai fumetti ideati da Robert Kirkman.

In quel caso il network ha voluto presentare un evento crossover tra i due show, Morgan infatti è passato in pianta stabile nel cast dei protagonisti di Fear, dopo essere stato introdotto nella prima stagione. Se dovesse esserci qualche cameo importante anche in World Beyond siamo sicuri che AMC lo introdurrebbe allo stesso modo.

Se cercate ulteriori indiscrezioni sulla serie, vi lasciamo con questa notizia in cui lo showrunner parla di uno dei personaggi di The Walking Dead: World Beyond, interpretato da Julia Ormond e che avrà importanti ripercussioni su tutto il franchise.