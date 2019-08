I fan di Krypton sono estremamente contrariati dalla cancellazione della serie

La decisione è stata presa a seguito dei pessimi ascolti registrati dall'ultimo episodio della seconda stagione, che ha visto un drastico calo rispetto alla prima, motivazione più che sufficiente per cancellare la serie, specie poi per un canale come SyFy. Come successo già con Lucifer in casa Fox, comunque, alcuni report suggerirebbero che la Warner Bros. abbia dei piani per vendere ad altre emittenti semmai interessate sia Krypton che Lobo, nonostante al momento non ci siano dettagli in merito all'eventuale passaggio a un'altra emittente o una piattaforma streaming. Detto questo, i fan della serie sono insorti in massa via social contro la scelta di cancellare la loro amata serie, qualcuno tacciando SyFy di essere "un canale cieco alla qualità dei loro prodotti mainstream", citando ad esempio anche la cancellazione di Deadly Class , mentre altri ci scherzano sopra con GIF e meme, ma solo ed esclusivamente per alleviare il dolore della perdita. E a voi: dispiace questa cancellazione? Fateci sapere le vostre opinioni nella sezione commenti in calce alla notizia.

Queste ultime ore non devono essere state facili per i fan di Krypton, serie originale targata SyFy e dedicata al mondo di Superman che l'emittente americana ha deciso di cancellare ufficialmente dopo appena due stagioni, scegliendo persino di non procedere oltre con l'annunciato spin-off televisivo su Lobo .

Syfy cancelled both deadly class and Krypton what a network without taste — Ambar of Themyscira (@MisandristDiana) August 16, 2019

😐



.........I'm sittin' over here looking at the cancellation of #Krypton like: pic.twitter.com/zBAuZ8vFzF — David Taylor II™ (@DT2ComicsChat) August 16, 2019

i can't believe syfy cancelled krypton y'all, like it got cancelled 💔 pic.twitter.com/jxLB2et7BH — ᴘʀɪɴᴄᴇss・sᴀʀᴄᴀsᴍ (@abisexualperson) August 16, 2019

Dumb bastards. Krypton is fantastic! Hopefully someone else picks it up. — Lawrence Hakiwai (@Omahuson) August 16, 2019