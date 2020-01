I fan lanciano una petizione per ascoltare Toss a coin to your Witcher al Superbowl 2020

A un mese esatto dal suo debutto su Netflix, The Witcher è diventato velocemente uno degli show di punta del servizio streaming, già rinnovato per una seconda e attesissima stagione dove torneranno tutti i protagonisti principali, compreso Joey Batey nei panni del Bardo Ranuncolo, migliore amico di Geralt di Rivia.

Proprio all'interprete e cantate e alle sua presenza nello show si deve anche l'orecchiabile tormentone Toss a Coin to Your Witcher, cantato per la prima volta nel secondo episodio della prima stagione e divenuto ormai uno degli elementi più amati della serie. Talmente amato che alcuni fan hanno persino lanciato uno petizione via Change.org per sentire la canzone durante il Superbowl 2020, annuale finale del campionato della NFL, l'evento sportivo più visto al mondo.



Come afferma la petizione, ascoltare Toss a Coin to Your Witcher non sarebbe soltanto un modo per celebrare il successo e la popolarità della serie, ma anche la passione di Henry Cavill per i Kansas City Chiefs, una delle due finalista del Superbowl e squadra del cuore dell'interprete di Geralt di Rivia. Si legge in un passaggio della petizione:



"I Kansas City Chiefs sono la squadra del cuore di Henry Cavill. Questo perché Superman è del Kansas e lo stesso interprete ha precedentemente dichiarato che sarebbe stata sicuramente la squadra preferita di Clark Kent. Dal momento che sono in finale al Superbowl e che The Witcher è uscito a fine 2019, dovremmo festeggiare suonando Toss a Coin to Your Witcher durante l'evento".



