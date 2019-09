I fan lanciano una petizione per inserire una statua del Capitano Nog in Star Trek: Picard

Qualche giorno fa abbiamo purtroppo dovuto dire addio a Aron Eisenberg, l'attore noto ai più per aver interpretato il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine. Oggi dei fan di Star Trek hanno lanciato una petizione affinché una sua statua compaia nella serie Star Trek: Picard.

La petizione, che al momento registra più di 1370 firme sul sito Change.org, si intitola Petizione per rendere canonica una statua del Capitano Nog alla Starfleet Academy nella nuova serie, Picard.

Nonostante Star Trek: Picard sia ambientato decadi dopo Deep Space Nine, in cui il personaggio di Nog aveva raggiunto solo il rango di Sottotenente, l'episodio di Deep Space Nine intitolato The Visitor, ambientato in una linea temporale alternativa, dava a intendere che Nog sarebbe diventato Capitano della Starfleet, a un certo punto della sua vita.

"Potreste quasi dire che Aron Eisenberg era nato per interpretare questo ruolo, e che nei panni di Nog ci abbia fatto un fantastico dono. Nog aveva di gran lunga il miglior arco di sviluppo del personaggio in Star Trek DS9, se non in tutto l'universo canonico di Star Trek. Siamo cresciuti con lui, e lui con noi. La sua promozione a ufficiale, come il prime Ferengi nella Starfleet, meriterebbe da sola di essere riconosciuta nella serie. L'amicizia e la gioia che lo stesso Aron ci ha dato, meriterebbero anche di più. Grazie, Aron. Grazie, Nog. Vi vogliamo bene" scrive Emma Gazaway, l'autrice della petizione.

Star Trek: Picard debutterà nel 2020 su CBS.