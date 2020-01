I fan di Lizzie McGuire non sono contenti della sospensione dei lavori

Il che, ripetiamo, non significa che il revival sia stato cancellato o che subirà forti ritardi, anche perché era ancora privo di una data d'uscita. Nel frattempo però i fan sono stati lasciati orfani di uno spettacolo che aspettavano da anni e naturalmente nell'epoca dei social stanno facendo sentire la propria voce più che mai, come potete vedere dai tweet in calce alla news.

La settimana scorsa Disney ha annunciato che il revival di Lizzie McGuire è stato messo in pausa per il momento, dopo che il principale showrunner, nonché creatore della serie Terri Minski, ha abbandonato il progetto per divergenze creative con i vertici.

Hopefully it will find its footing. After all this happened with #HSMTMTS and that show is great. I really hope this isn’t cancelled #LizzieMcGuire https://t.co/1EUnwTfVNz — Daniel Castelan (@Knuxpyro) January 10, 2020

Lizzie McGuire Reboot was put on hiatus, 2020 is already a disaster. — juancarlos (@juancarloshs) January 10, 2020

Lizzie McGuire shut down production, please respect my privacy at this time. — Amy Buchwald (@PassvAggrssvAmy) January 10, 2020