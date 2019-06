I fan di Lobo sono in fibrillazione per l'annuncio della serie TV

In queste ore abbiamo appreso che Syfy svilupperà una serie TV su Lobo, noto e scapestrato personaggio appartenente ai fumetti DC Comics. Vediamo qualche fan reaction in seguito all'annuncio.

Sappiamo che Lobo sarà uno spin-off di Krypton, la serie TV prodotta da Syfy dedicata agli antenati di Superman. In seguito al reveal della produzione, molti appassionati sono intervenuti sui social media per dire la loro in merito a questa incredibile novità.

In linea generale, il fandom della DC Comics ha accolto molto favorevolmente l'idea di vedere Lobo trasposto finalmente in una versione live-action. I tweet di parte della community elogiano a gran voce il progetto, affermando di non stare più nella pelle all'idea di assistere al pilot.

Alcuni affermano anche che, stando alle prime immagini diffuse da un teaser trailer ufficiale, il look del protagonista sembra ben realizzato, mentre altri hanno celebrato l'annuncio diffondendo video gameplay del videogioco Injustice, nel cui primo episodio era presente proprio Lobo nel roster di personaggi giocabili.

E voi siete contenti per l'annuncio di Lobo?