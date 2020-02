Per i fan l'ultimo look di Loki è molto simile a quello di Joker

Le prime immagini di Loki però sembra che ci abbiano regalato anche un importante paragone: nel video infatti, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston è ritratto come un prigioniero, con i capelli lunghi e tirati all'indietro, sistemati dietro le orecchie, e soprattutto è sorridente e spavaldo. Insomma, ricorda molto da vicino il Joker di Joaquin Phoenix ammirato nel film di Todd Phillips , sia come look, sia come atteggiamento.

why are people comparing loki to the joker I CANT HAVE SHIT IN PEACE — lokis cum rag (@byunvapes) February 3, 2020

he looks like the 2019 joker and that makes me VERY uncomfortable pic.twitter.com/966YgfYjqd — 〚 dani☀️ 〛 loki commits arson (@thesiIvertongue) February 3, 2020

deadass i thot that the loki bit was from joker....... don’t look at me — bat ⚢ (@filmslesbian) February 3, 2020

kinda looks like the joker here but we’re not gonna talk about it 😌✨💞💕 stan loki and his new show pic.twitter.com/5PwHzvzcjH — lee (@starksmagnetos) February 3, 2020