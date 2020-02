Per i fan di Mandalorian arriva anche il tiki mug ispirato a Baby Yoda

Non accenna a placarsi la Baby Yoda mania e i produttori di merchandise ispirato alla serie The Mandalorian continuano a cavalcare l'onda: dopo lo zainetto peluche arriva così anche il Tiki Mug di The Child, il nome con cui è ufficialmente conosciuto l'adorabile piccoletto verde. L'esclusiva tazza onora anche uno dei momenti della serie cult.

A tutti gli spettatori (e grazie ai meme anche a chi non ha ancora visto l'ultimo arrivato nel franchise Star Wars) è rimasta impressa infatti l'immagine di Baby Yoda che sorseggia la sua zuppa da una ciotola.

La tazza è prodotta da Toynk Toys, che con la sua linea Geeki Tikis combina i personaggi più amati della cultura pop con la tradizionale filosofia tiki, espressione di civiltà come quella polinesiana, hawaiana e caraibica.

Secondo la descrizione di Toynk, "La Forza è potente in questo piccoletto! Baby Yoda - l'adorabile star della serie Star Wars: The Mandalorian - sta conquistando il mondo! L'affascinante creatura chiamata The Child è molte cose: carina, curiosa, sensibile alla forza, assonnata e affamata. Questa esclusiva tazza di design si ispira alla ciotola in cui The Child sorseggia la sua zuppa di brodo d'ossa."

Realizzato in ceramica, resistente al microonde e lavabile in lavastoviglie, il tiki mug può contenere circa 350 ml di zuppa o di altre bevande, e costituirà un oggetto ambito per i collezionisti.

La seconda stagione di The Mandalorian arriverà su Disney+ a ottobre, mentre secondo Bob Iger alcuni personaggi della serie potrebbero diventare i protagonisti di uno spin-off.