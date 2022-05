Fan Marvel in azione, le cover dei Blu-ray delle serie MCU su Disney+!

La fantasia dei fan non ha limiti e un appassionato Marvel l'ha appena dimostrato. Il fan ha pubblicato le immagini di alcune cover personalizzate dei Blu-ray di tutti e sei gli show MCU presenti su Disney+. Un'era ufficialmente iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita con le altre serie televisive legate al franchise.

Per quanto riguarda le cover, ecco le parole del fan:"Custodie personalizzate per gli show Disney+!" si legge nel post su Reddit "Si aggiungono alle mie cover personalizzate del resto dell'MCU. Non ci sono dischi all'interno ma la collezione sembrava incompleta senza di loro. Li comprerei volentieri su dischi, Disney!".



Ogni cover Blu-ray ha l'elegante logo nero '4K UltraHD' nella parte superiore. Le immagini scelte dal fan provengono da poster e altro materiale marketing appartenente alle sei serie tv Disney+. La seconda e la terza foto mostrano il colpo d'occhio delle cover allineate tutte insieme, al fianco di altri prodotti MCU come Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.



Si nota anche una cover personalizzata creata per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Alcune produzioni per il cinema del Marvel Cinematic Universe sono comparse prima del previsto su Disney+, anche a causa della pandemia di COVID-19 che ha stravolto i piani di molte lavorazioni.



Questa situazione ha portato Scarlett Johansson contro Disney, citata in giudizio dall'attrice perché avrebbe violato i termini dell'accordo su Black Widow.