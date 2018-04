Fan Marvel e de Il trono di Spade unitevi: c'è un cameo, in Avengers: Infinity War che...

... vi lascerà di certo basiti! A meno che non l'abbia già fatto (potreste essere tra quelli che il film l'hanno già visto)! La notizia contiene grossi spoiler del nuovo film dei Marvel Studios,Avengers: Infinity War , quindi chi non è già andato al cinema, non legga! Qui sotto trovate le reazioni social di chi ha visto il famoso cameo.

Le voci che Peter Dinklage si sarebbe visto in Avengers: Infinity War erano già circolate online, più o meno dall'inizio dell'anno. Il discorso è che nessuno sapeva in quale ruolo lo avremmo visto.Il caro Tyrion Lannister è apparso in una scena, condivisa nientemeno che con Thor (Chris Hemsworth).

Dinklage, nel cinefumetto, interpreta il personaggio di Eitri, il re dei Nani di Nidavellir, che è grande, praticamente, il doppio delle dimensioni di Thor. Il personaggio è fondamentale per lo sviluppo della trama di Avengers: Infnity War e chi ha visto il film, uscendo dal cinema, è subito andato sui social per spiegare a tutti quel che aveva visto!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda nel 2019.