I fan Marvel sono sessisti? Ne parla Tatiana Maslany, star di She-Hulk

La seconda stagione di She Hulk si farà? Non ci sono ancora certezze, e nel frattempo, l’attrice protagonista della serie è tornata a parlare delle reazioni alla prima stagione da parte del pubblico.

Accolta molto bene da parte della critica, She Hulk ha invece fatto fatica a fare breccia nel cuore dei fan della Marvel. Rilasciata nel bel mezzo della così detta “Fatica da supereroi”, sembra che la presenza di una protagonista donna non abbia aiutato a conquistare il pubblico. L’interprete di Jennifer Walters, ovvero Tatiana Maslany, ha risposto ad una domanda posta da Indipendent Uk a proposito della questione: “Come ha gestito l'inevitabile ondata di reazioni sessiste?”

“Penso che la cosa eccitante..." - si controlla - "... eccitante, ha. Penso che la cosa divertente sia che [la creatrice della serie] Jessica Gao ha inserito nella storia il fatto che la gente ci avrebbe preso in giro.” Infatti, come riporta il giornale, in una scena del terzo episodio, vengono mandati in onda commenti fittizi sui social media relativi al personaggio di Maslany, come: "Perché ora tutti i supereroi devono essere donne?". - "Quando abbiamo iniziato a ricevere le stesse risposte che [Gao] aveva inserito nella scrittura, ci è sembrato che facesse parte del divertimento”. L’attrice sembra aver reagito bene ai commenti online dei fan Marvel, riprendendo in pieno lo spirito ironico della serie.

Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di She Hulk.

