I fan non sono convinti di una scelta del secondo episodio di Crisi sulle Terre Infinite

I fan stanno ancora discutendo sulle scoperte riguardo il mondo di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite, ma una scena della seconda puntata dell'evento crossover ha diviso tutti gli appassionati dei fumetti DC.

Si tratta del modo in cui Oliver Queen è stato riportato in vita, dopo la sua morte per meno dei servitori dell'Anti-Monitor durante il primo episodio. Tutti coloro che hanno seguito le vicende di Arrow avranno già capito di cosa stiamo parlando: il Pozzo di Lazzaro, luogo in cui è possibile curare o riportare in vita una persona. Questa però non sarà più come prima, ma vittima di una insaziabile sete di sangue, come successo a Sara Lance e Thea Queen.

Barry e Mia sono riusciti a trovarne una intatta su Earth-18 e grazie all'aiuto di Constantine sono in grado di riportare in vita il personaggio interpretato da Stephen Amell, non prima però di averlo sedato a causa della sua nuova furia. Come potete leggere dai tweet presenti in calce alla notizia molti fan sono rimasti sorpresi da questo sviluppo, in quanto le Pozze di Lazzaro erano state considerate proibite per far resuscitare gli altri personaggi, Laurel in primis.

Un'altra notizia invece ha riscosso successo tra gli appassionati dei fumetti DC: la presenza di Birds of Prey in Crisi sulle Terre Infinite.