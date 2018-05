Fan di Rick and Morty, goite! L'irriverente serie animata tornerà con 70 nuovi episodi

Il momento che tutti i fan di Rick and Morty aspettavano da tempo è finalmente arrivato. Dan Harmon e Justin Roiland, ideatori della celebre serie animata, hanno confermato il suo rinnovo per ben 70 nuovi episodi che arriveranno negli anni a venire.

La decisione è stata presa dal presidente di Adult Swim, il blocco notturno di Cartoon Network US che propone serie TV caratterizzate da un intrattenimento virale e audace, a seguito degli ascolti record fatti registrare dalla terza stagione, conclusasi il 1 ottobre 2017.

Da quel momento in poi, i fan avevano chiesto a gran voce sui social aggiornamenti sulla quarta stagione ed i creatori li avevano invitati a pazientari poichè le negoziazioni del contratto erano alquanto corpose. Ebbene, considerando il numero di nuovi episodi annunciati in data odierna, i loro commenti avevano perfettamente senso.

Per chi non la conoscesse, Rick and Morty è una serie fantascientifica comica che segue le bizzare e talvolta incredibilmente fantasiose avventure dello scienziato pazzo Rick e del suo stupido nipote Morty mentre viaggiano per tutto l’universo e attraverso le dimensioni, incontrando strani alieni e provocando il caos ovunque essi vadano. Di tanto in tanto i genitori di Morty, Beth e Jerry, e sua sorella Summer vengono risucchiati anche loro in questa follia. Nel corso delle stagioni lo show ha introdotto una serie di strani personaggi di supporto da una grande varietà di razze aliene, la maggior parte delle quali ostili.

Lo show, che ha vinto due premi agli Annie Awards 2018 e che potete trovare in Italia su Netflix, è divenuto in breve tempo un fenomeno virale in tutto il mondo, confermandosi uno dei più seguiti degli ultimi anni ed ottentendo il primato tra i millennials.

