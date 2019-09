I fan hanno sentimenti contrastanti su Gillian Anderson in The Crown

A Gillian Anderson gli ammiratori non mancano di certo: la star di X-Files e Sex Education ha sempre avuto pletore di fan pronti ad apprezzarne la bellezza oltre che ovviamente l'innegabile bravura, ma qualcosa sembra ora poter turbare i sogni di tutti costoro.

Come tutti saprete, infatti, Anderson è stata scelta dalla produzione di The Crown per interpretare Margaret Thatcher nella quarta stagione della fortunata serie TV sulla famiglia reale inglese. Una scelta sicuramente condivisibile quella di puntare su un'attrice di prim'ordine per talento e popolarità, ma che sembra aver creato un po' di scompiglio nei cuori dei tanti fan.

Basta un veloce giro su Twitter, d'altronde, per rendersi conto della situazione: tra i retweet al post in cui veniva annunciato l'ingaggio di Anderson è un delirio di fan che si dicono confusi dalla possibilità di provare attrazione fisica per un personaggio controverso come la Thatcher. Chi l'avrà vinta, mente o cuore?

La stessa Gillian Anderson, nelle dichiarazioni rilasciate successivamente al suo ingaggio, è sembrata consapevole di andare ad interpretare una donna tanto apprezzata da alcuni quanto odiata da altri: "Thatcher è una donna indubbiamente formidabile, ma mi sto godendo l'andare oltre la sua superficie e, non provo vergogna a dirlo, mi sto profondamente innamorando di un'icona che, amata o odiata che sia stata, ha sicuramente caratterizzato un'era" ha infatti raccontato l'attrice parlando del lavoro che sta svolgendo per prepararsi all'interpretazione della Iron Lady.

Nel frattempo apprestiamoci a goderci la terza stagione di The Crown, con Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta e Tobias Menzies in quelli del principe Filippo: qui i poster ufficiali di questa nuova stagione.