I fan di Star Wars sono entusiasti di The Mandalorian dopo l'esordio su Disney+

Il debutto di Disney+ era atteso per una miriade di motivi e, tra questi, l'esordio di The Mandalorian era sicuramente in cima alla lista. I fan di Star Wars non stavano più nella pelle per la voglia di godersi finalmente il primo episodio della prima serie live action ambientata nell'universo creato da George Lucas.

Il gran giorno è infine arrivato: Disney+ ha debuttato una manciata di ore fa in America e in Olanda, portando con sé anche la premiere dello show con protagonista Pedro Pascal (il secondo episodio sarà disponibile il 15 novembre, dopodiché si passerà alla cadenza settimanale).

Ma cosa dicono della serie i fan che si sono immediatamente precipitati sulla piattaforma per non attendere un minuto in più del dovuto? Beh, stando a quanto leggiamo sui social nelle ultime ore, Disney sembra aver fatto centro ancora una volta: l'esigentissimo fandom di Star Wars sembra entusiasta di quanto visto in questo debutto della serie, tanto da scrivere cose come "The Mandalorian dà vita a tutto ciò in cui avevo sperato dal momento in cui George Lucas vendette Star Wars", "Non vedo l'ora che arrivi il secondo episodio" o ancora "Sembra di rivedere la trilogia classica ma con qualcosa di completamente nuovo".

Che dire, un bel sospiro di sollievo dopo le impietose critiche a cui sono andati incontro gli ultimi film della saga: che sia davvero nella serialità televisiva il futuro di Star Wars? Il CEO di Disney Bob Iger, d'altronde, si era recentemente detto assolutamente fiducioso sulla riuscita dello show.