I fan di Stranger Things stanno impazzendo per una foto postata dagli sceneggiatori

Basta poco a dare una scossa elettrica alle vite dei fan in attesa della successiva stagione di una serie, tanto più se si tratta di uno show particolarmente atteso come Stranger Things: un semplice tweet, una foto o un video apparentemente insignificanti possono bastare a svoltare la giornata di un fandom in crisi d'astinenza.

Lo dimostra quanto sta accadendo in queste ultime ore dopo un tweet dell'account ufficiale della Writers' Room di Stranger Things che ha letteralmente mandato in fibrillazione i fan, che hanno immediatamente bombardato Twitter di risposte al post originale.

Di cosa si tratta, dunque? Anticipazioni, novità, sorprese? Nulla di tutto ciò, in realtà: a dimostrazione di quanto dicevamo un po' più su, il tweet che tanto panico ha causato non riporta altro che una semplice foto tratta dai primi episodi della terza stagione, nella quale vediamo Mike, Eleven, Will e Dustin riuniti a casa di quest'ultimo.

Tanto è bastato, però, a scatenare la curiosità dei fan subito pronti a cercare chissà quale significato nascosto dietro la foto in questione, con sommo e prevedibile divertimento degli autori dello show che avranno voluto presumibilmente stuzzicare il fandom prima dell'inizio dei lavori su questa quarta stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, in Stranger Things 4 potremmo conoscere le origini di un personaggio molto amato dai fan; Finn Wolfhard e David Harbour, intanto, hanno recentemente ribadito di non avere il copione di Stranger Things 4.